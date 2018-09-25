التوقيع على ميثاق صلح بين بلديتي سوق الجمعة وتاجوراء

وقعت بلديتا سوق الجمعة وتاجوراء ميثاقا للصلح بينهما؛ لحل وإنهاء كافة المشاكل العالقة بين الطرفين، وإطلاق سراح كافة الموقوفين من الجانبين.

ونص البيان الموقع مساء الاثنين على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود الميثاق وجبر الضرر” لأولياء الدم وأسر الضحايا ” في أحداث مطار معيتيقة التي وقعت في 15 من يناير الماضي، والتعهد بعدم القبض على الهوية، أو خارج نطاق القانون، وحفظ الأمن والسلم في العاصمة.

يذكر أن ميثاق الصلح وقع بحضورعميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف، وعميد بلدية تاجوراء المكلف رمضان قبقوب.

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