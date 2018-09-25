غيوم ليبيا تتزايد.. قبل “العاصفة المطرية”

218TV|رصد

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر، علمًا أنّ نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

-الشمال الغربي

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجــــات الحــــرارة القصوى تتـــراوح مــابين (30-35)مْ.

-الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازى حتى امساعد – جالو – مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر واقصى الساحل الشرقي هذا اليوم مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوي تترواح مابين (30-36)مْ ولاتتجاوز (28)مْ على مرتفعات الجبل الاخضر . .

-الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-40)مْ .

-الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعـة ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (36-40)مْ.

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