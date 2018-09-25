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أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي يعلنون الإضراب

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي الإضراب الشامل في كل كليات الجامعة بدئاً من تاريخ 10-10-2018 .

وجاء في بيان رسمي صادر عن النقابة بتاريخ 23-9-2018 ، سينتج عن الإضراب عدم انخراط أعضاء هيئة التدريس بالعملية التعليمية للفصل الدراسي ” خريف 2018-2019 ” ، مع استمرارية عمل الأعضاء المكلفين ضمن لجان الإشراف على الإمتحانات ، والتصحيح ، وقبول وتسجيل الطلبة القدامى والمنتسبين الجدد لكليات الجامعة للفصل الحالي.

وجاء في البيان أنه رغم تقدير الأساتذة الجامعيين للظروف التي تمر بها البلاد ، وتحملهم الصعاب والتحديات ، إلا أن قانون الجامعات الجديد الذي نبهوا على خطورته منذ العام 2013 ، وخرج دون أدنى أعتبار لملاحظات النقابات الجامعية عليه صدم الجميع ، ما دعاهم إلى إعلان الإضراب ، بعد فشل كل سبل الحوار مع الحكومة والجهات الرسمية والنيابية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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