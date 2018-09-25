بلديتي تاجوراء وسوق الجمعة تتفقان على جبر الضرر وإطلاق المحتجزين

طرابلس-العنوان

وقع أعيان وحكماء بلديتي تاجوراء وسوق الجمعة، أمس مساء الإثنين، اتفاقية لتنفيذ بنود الميثاق الموقع بين الجانبين مطلع سبتمبر الجاري، لجبر ضرر أولياء الدم وأسر الضحايا وإخلاء سبيل المحتجزين في أحداث مطار معيتيقة يناير الماضي.

وجرت مراسم الاتفاقية برعاية آمر المنطقة العسكرية طرابلس بعد عرضها على مكتب النائب العام.

وشكل عميد بلدية سوق الجمعة، هشام بن يوسف، لجنة لتنفيذ بنود الميثاق، تضم كلاً من محمد الخطاب رئيسًا، وعضوية: مصطفى المجدوب، وسالم قريقشة، ومحمد بن حسين، وصلاح أبو طرومة، وأحمد بن رمضان.

وكانت قد نصت بنود الميثاق الموقع يوم 7 سبتمبر الجاري بين البلديتين، عدم السماح للقبض على المواطنين خارج القانون، والعمل على إطلاق كل من يقبض عليه على الهوية في جميع أنحاء ليبيا. وحفظ الأمن والسلم في العاصمة.

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