المتوسط:

يزور نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، تونس يوم الخميس المقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، خلال مؤتمر صحفي بمجلس رئاسة الوزراء (قصر كيجي) لتقديم مرسوم حكومي بشأن قضايا تتعلق بالأمن والهجرة” يوم الخميس القادم ستكون مهمتي الأولى إلى تونس، لأن مواطني البلدين لهم وتيرة تدفقات وتواجد كبير في إيطاليا”. وأردف “لذا نولي لذلك اهتماما خاصا”.

ويناقش وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تطورات الأزمة الليبية والاشتباكات التي اندلعت في طرابلس وتبيعات الأزمة على إيطاليا وتونس.

The post “الأزمة الليبية ” تتصدر زيارة وزير الداخلية الإيطالي لتونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية