أكثر من 5000 عائلة نازحة نتيجة الاشتباكات المسلحة بطرابلس

افادت الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ هند شوبار بأن أكثر من 5 آلاف عائلة نزحت من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس للمدن الأخرى. وأوضحت شوبار، الاثنين، خلال تقديمها لتقرير اللجنة الأسبوعي أن جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر تمكنوا من توفير ممرات آمنة لخروج 27 عائلة عالقة في مناطق الاشتباكات، منها 18 في منطقة سيدي سليم و 9 عائلات في منطقة عين زارة.

يذكر أن رئيس اللجنة العليا لفرق عودة النازحين عبد الباقي البوعيشي، صرح للرائد، الاثنين، أنهم تمكنوا من إيواء ما لا يقل عن 100 عائلة أجبرت على مغادرة منازلها؛ بسبب الاشتباكات المسلحة في 3 مدارس بمختلف بلديات طرابلس الكبرى.

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