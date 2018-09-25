نشرة الصيد البحري والموانئ.. اليوم الثلاثاء

218TV|رصد

يستعرض لكم موقع قناة (218) تفاصيلَ نشرة الصيد البحري المتوقّعة في السواحل الليبية، وحالة الطقس في الموانئ الليبية، ليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر.

-الساحل الغربي

من رأس جدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب تتكاثر احياناً

– الريح براني الى شرقي على ساحل زوارة وطرابلس وبينما يكون بحرى صباح اليوم على ساحل مصراتة وسرت سرعته ما بين (05-15) عقدة

– إرتفاع الموج ما بين (0.25-1.25) متر

– البحر خفيف الموج ويكون هادى صباح يوم الغد على ساحل زوارة وطرابلس

– درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية

– الرؤية جيدة

-الساحل الشرقي

الساحل من الخليج إلى أقصى الساحل الشرقي

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على الجبل الاخضر وطبرق

– الريح شرش الى بحرى ويتحول صباح يوم الغد الى برانى على ساحل بنغازى وشحات سرعته ما بين (05-15) عقدة وتصل اليوم الى (20) عقدة على ساحل بنغازى والجبل الاخضر

– إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ويصل اليوم الى (1.75) على ساحل درنة

– البحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب

– درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية

– الرؤية جيدة

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