المتوسط:

عقدت المجموعة العربية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك اجتماعها التنسيقي السنوي على هامش أعمال الدورة 73 لفاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمن جدول أعمال الاجتماع عدد من القضايا العربية الهامة والمطلوب التنسيق بشأنها وهي قضية (فلسطين – ليبيا – سوريا – اليمن).

وأوضح وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، ما يجري من تطور للأحداث بالعاصمة طرابلس وأهمية حث جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب سيالة بضرورة الدعم المطلق لكافة الجهود المبذولة والرامية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

The post “سيالة” يؤكد دعمه لكافة الجهود المبذولة لإعادة الأمن في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية