التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة وأمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر، ومسؤول قسم القانون الدولي الإنساني في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشير العموري.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية التي تشهدها طرابلس، وتداعيات هذه الأحداث على حقوق الإنسان وأوضاع المدنيين.

