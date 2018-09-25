بلدية بنغازي تباشر بحملة تنظيفات للطريق السريع

قامت صباح اليوم الثلاثاء إحدى الشركات الوطنية المساندة و بإشراف إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي بحملة نظافة وكنس وإزالة الأتربة والقمامة على إمتداد الطريق الدائري الثالث (طريق السريع ).

وبحسب صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك، فإن عملية التنظيف بدأت من جزيرة بوشليف بمنطقة قاريونس وصولاً إلى تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائرى الثالث (جزيرة سيدي يونس ) بالمدخل الشرقى لمدينة بنغازي

وفي ذات السياق، نبه قسم المرور والتراخيص بنغازي، سائقي المركبات الآلية أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الدوريات المكلفة في الطريق المتدد من شارع لبنان بمنطقة الوحيشي وصولاً الى تقاطع طريق العروبة بمنطقة سيدي يونس، وفق ما نشرت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها في فيسبوك.

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