«تعليم الوفاق»: اشتباكات طرابلس السبب في عدم توزيع الكتاب المدرسي

قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، الطاهر بشير الحبيب، إن أحداث طرابلس حالت دون إخراج الحاويات في مواعيدها وتوزيعها حسب الخطة الموضوعة معتبرًا أن التأخير في وصول الكتاب المدرسي يرجع لأسباب خارجة عن إدارة الوزارة.

وأضاف في تصريح صحفي، أن جميع الشركات المتعاقد معها علي الطباعة والشحن أنهت مهمتها وبدأت شحنات الكتاب المدرسي في الوصول إلى ميناء طرابلس البحري قبل عيد الاضحي المبارك موضحًا وصلوا عدد الحاويات الموجودة بالميناء الي 250 حاوية.

ولفت «الحبيب»، إلى أن «وضع الكتاب المدرسي هذا العام جيد»، مشيرًا إلى أن إدارة الكتاب المدرسي باشرت توزيع الأرصدة المتبقية في المخازن بعد عطلة العيد مباشرة، مؤكدًا وصول الكتب المدرسي إلى مختلف المناطق شرقاً وغربًا وجنوبًا.

