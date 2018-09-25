أمن طرابلس تباشرغدا الأربعاء فتح الطرقات وإزالة العوائق وآثار الحرب في طرابلس

قال مدير مديرية أمن طرابلس صلاح السموعي، الثلاثاء، إن المديرية بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية وشركة النظافة العامة ستباشرغدا الأربعاء فتح الطرقات العامة، وتنظيف الشوارع والمناطق من آثار الدمار التي لحقت بها؛ جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس.

وأكد السموعي في تصريح للرائد أن كافة القوات المتنازعة أخلت مواقعها، مشيدا بجهود من وصفهم بـ”الخيرين” للوصول لاتفاق في هذا الصدد، حاثا على ضرورة عودة الأوضاع لسابق عهدها بالمدينة.

يذكر أن مدينة طرابلس شهدت على مدى شهر كامل اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط155 قتيل و387 جريح

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