العثور على جثة مواطن بعد اختفائه بـ 18 يومًا في بلدية شحات

المتوسط: أحمد عادل

تمكن أفراد جهاز البحث الجنائي ببلدية شحات، من العثور على جثة المواطن محمد ميكائيل أحسين العوامي، بعد اختفائه 18 يومًا.

وعثر أفراد الجهاز بالتعاون ومساعدة من عائلة «آل العوامي»، على جثة المواطن، وهو موظف سابق في مصرف الجمهورية مساء أمس الاثنين بعدما قتل ودفن في إحدى المزارع في طريق خط المزارع شرقي بلدية الأبرق، بعدما اختفى ظهر يوم الجمعة 7 سبتمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

ويأتي العثور على الجثة، بعد أيام من إلقاء القبض على الجاني «م.ح» من سكان بلدية الأبرق، المتهم في عدة قضايا جنائية، الذي أدلى باعترافات تفصيلية حول خطف المجني عليه واقتياده إلى مزرعته، ومن ثم قتله ودفنه في رفة لتربية الحمام والاستيلاء بعدها على سيارته، والتصرف بها والتي من خلالها تم كشف عن خيوط القضية.

