مدير أمن المرج يجتمع مع رؤساء الأقسام والمراكز لوضع خطة عمل جديدة

اجتمع مدير أمن المرج، العميد عادل عبد العزيز، برؤساء الأقسام والمراكز لوضع خطة عمل جديدة لمديرية الأمن، صباح اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر، وضم الاجتماع رؤساء المراكز والأقسام.

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية أمن المرج التابعة لوزارة الداخلية، أن الاجتماع شارك فيه مساعد الشؤون الأمنية، ومساعد الشؤون العامة ورئيس قسم المرور ورئيس قسم التفتيش والمتابعة ورئيس قسم التدريب ورئيس القسم المالي ورئيس الغرفة الأمنية.

تضمن الاجتماع العديد من البنود ذات الأهمية ومنها الالتزام بالزي العسكري واحترام التراتبية العسكرية وحسن التعامل مع المواطن ومتابعة خطة سير عمل الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المدينة، وكما تم تفعيل عمل الإدارات والشؤون الإدارية.

