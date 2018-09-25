العامة للكهرباء تتوقع الانتهاء من صيانة خط جنوب الهضبة خلال 3 أيام

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الثلاثاء، أن فرق الصيانة تمكنوا من دخول موقع خط جنوب الهضبة ( 1 )، متوقعة الانتهاء من صيانة ثلاثة أبراج خلال 3 أيام.

وبينت شركة الكهرباء، في صفحتها الرسمية، أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس تسببت في إصابة خطوط نقل الطاقة الكهربائية الرئيسة التي تربط بين جنوب طرابلس وشرق طرابلس.

وأضافت أن عدم تمكن فرق الصيانة من الوصول لتلك المواقع لإجراء أعمال الصيانة خلال المدة الماضية أدى لانقسام الشبكة إلى جزأين واختلاف في عدد ساعات طرح الاحمال بين الشبكتين الغربية والوسطى حسب توزيع محطات التوليد بكل جزء.

وشهد جنوب طرابلس اشتباكات وصفت بالعنيفة خلال الأيام الماضية، أدت لمقتل العشرات ونزوح مئات العائلات.

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