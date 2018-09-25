عقوب يناقش مع مسؤولي المستشفيات والمراكز التخصصية ميزانية القطاع خلال عام2019

شحات 25 سبتمبر 2018( وال ) – ناقش الوكيل العام المكلف بمهام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، الدكتور سعد عقوب، صباح اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي المستشفيات والمرافق الصحية،عدة موضوعات أبرزها ميزانية 2019 المخصصة للقطاع الصحي.

وبحث خلال الاجتماع الذي عُقـد بقاعة المجلس البلدي شحات، وحضــره وكــيل الـوزارة للشؤون الفنية، المهندس نوري الورفلي، والمراقب المالي العام، الأستاذ أحمد الدغاري، ومديرو الإدارات بالوزارة، ومديرو المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية بالبلديات، وممثلو أكثر من 120 مرفقاً صحيًا من مختلف ربوع البلاد، القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، التي تنظم العمل داخل الوزارة، والمصروفات خلال عام 2018 مناقشة إتمام الحساب الختامي وميزانية عام 2019.

كما ناقش المجتمعون ميزانية المرافق الصحية للعام 2019 وآلية صرف بند التحسين والتطوير للخدمات الصحية والعقبات التي تعيق عمل المرافق والمنشآت الطبية. ‎وبحث أيضًا في الملاك الوظيفي ومعدلات الأداء للمرافق الصحية والملاكات الوظيفية وآلية تدوير الأدوية والمعدات الطبية بين المستشفيات التعليمية، وخطة وزارة الصحة لعام 2018 في مجال التدريب بالداخل.

ونوقش ما تم اتخاذه من إجراءات حيال تفعيل لجان العطاءات الفرعية بالمستشفيات ومناقشة مصروفات التأمين الطبي، وتوصيات الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية ولجنة متابعة وتقييم الأداء المكلفة من قبل وزارة الصحة، وبحث في تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة مع المستشفيات داخل وخارج الدولة الليبية.( وال – شحات) س ع / ع ع

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