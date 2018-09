بلدية زليتن تعلن استكمال تنفيذ وصلة ربط جزيرة عبد النور بطريق ماجر

المتوسط: أحمد جمال

أعلنت بلدية زليتن قيام شركة الظفرة للمقاولات بتنفيذ المراحل الأخيرة من مشروع صيانة جزيرة عبدالنور، واستكمال تنفيذ وصلة ربط جزيرة عبد النور بطريق ماجر.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية زليتن عبر فيس بوك، أن المهندس المشرف للمشروع، مصطفى كرفاخ، قال إن «المشروع تم تقسيمه إلى عدة مراحل» مضيفا، أن «الأعمال التي تقوم بها الشركة الآن هي المرحلة الأخيرة والتي تتضمن أعمال الطلاء وتسوية حواف الطريق».

وأوضح «كرفاخ» في تصريح لقسم إعلام البلدية أن «مراحل المشروع هي إزالة الطبقات القديمة ونقل المخلفات كمرحلة أولى، فيما كانت المرحلة الثانية هي أعمال الحفر إلى مستوى التكوين وتكوين جسم الطريق إلى طبقات التأسيس وأعمال البنادورا».

وأشار المهندس المشرف، أن «المرحلة الثالثة والرابعة أيضا قد انتهت حيث تضمنت المرحلة الثالثة أعمال الخرسانة للأرصفة ووسط الجزيرة، فيما شملت أعمال المرحلة الرابعة رش الطريق بمادة (الام سي يو) وتعبيد الطريق».

وطالب المهندس المشرف، من سائقي المركبات الآلية بعدم استخدام الطريق حتى يوم الأحد القادم.

