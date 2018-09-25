هذه نتائج جلسة النواب اليوم الثلاثاء

أكد عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي تعليق جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء بعد مناقشة توحيد السلطة التنفيذية لتتألف من رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي مبينا انه جرى تكليف رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية بالتواصل مع مجلس الدولة لبحث آلية لاختيار السلطة التنفيذية مضيفا أن هناك اتفاق مبدئي على أن يجري اختيار شخص من كل إقليم.

وقال شلبي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة للتواصل مع مختلف الأطراف لوقف القتال في العاصمة طرابلس وإخلاء المدينة من التشكيلات المسلحة.

وأشار شلبي إلى أن إحالة قانون الاستفتاء إلى مفوضية الانتخابات مسألة إجرائية ستتم خلال أيام بعد أن اقر أعضاء المجلس قانون الاستفتاء.

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