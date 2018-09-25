كشف أسباب اختلاف ساعات طرح الأحمال بين الشبكتين الغربية والوسطى

كشفت الشركة العامة للكهرباء أن اشتباكات العاصمة طرابلس أدت إلى إصابة خطوط نقل الطاقة الكهربائية الرئيسة التي تربط بين جنوب طرابلس وشرقها.

وبين المكتب الإعلامي للشركة أن عدم تمكن فرق الصيانة من الوصول لتلك المواقع لإجراء أعمال الصيانة بها خلال المدة الماضية أدى إلى انقسام الشبكة إلى جزئيين واختلاف في عدد ساعات طرح الأحمال بين الشبكتين الغربية والوسطى حسب توزيع محطات التوليد بكل جزء

وأوضحت الشركة انه بعد تحسن الظروف الأمنية وتوقف الاشتباكات تمكنت فرق الصيانة اليوم الثلاثاء من الدخول إلى موقع خط جنوب الهضبة رقم ( 1 ) لإجراء أعمال الصيانة لعدد ثلاثة أبراج والذي من المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة في غضون ثلاثة أيام، موضحة انه يجري الاستعداد لإجراء أعمال الصيانة بكافة مكونات الشبكة التي تضررت بسبب الاشتباكات .

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