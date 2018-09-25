مصادر خاصة للعنوان : العثور على رفاة الصحفيين التونسيين المخطوفين في ليبيا منذ 2014

العنوان-ليبيا

ذكرت مصادر خاصة للعنوان إن السلطات الليبية عثرت على رفاة الصحفيين التنوسيين سفيان الشورابي و نذير القطاري في غابة بومسافر في مدينة درنة بعد الحصول على إعترافات من أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي المقبوض عليهم من قبل قوات الجيش الليبي تؤكد تصفيتهما على يد التنظيم ودفنهما في الغابة وسيتم نشر تلك الإعترافات عبر برنامج وثائق خاصة على قناة ليبيا الحدث .

وأكدت المصادر أنه جرى التعرف على هوية أحد الصحفيين وهو سفيان الشواربي من تقويم الأسنان الذي كان يضعه وأن عملية الإستخراج تمت بالطرق الرسمية عبر فريق طبي تابع للهلال الأحمر الليبي في انتظار إجراء فحص الـ DNA للتأكد بشكل نهائي من هويتهما .

يذكر أن الصحفي سفيان الشورابي وهو وناشط ومدون والمصور نذير القطاري احتجزا في شرق ليبيا من قبل تنظيم داعش افرهابي عندما كانا في مهمة إعلامية في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي عام 2014 .

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