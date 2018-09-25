السراج يبحث مع وزارتي الداخلية والعدل ومكتب النائب العام سبل الافراج عن عدد من السجناء

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء مع كل من وزيري داخلية وعدل الوفاق عبدالسلام عاشور ومحمد عبد الواحد عبد الحميد ورئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.

الاجتماع تابع بحسب مكتب السراج الاعلامي تنفيذ القرار ” 1304 ” القاضي باخلاء سبيل المحتجزين والموقفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية ولم يتم اتخاذ إجراء بشأنهم.

وتم خلال الاجتماع مراجعة أوضاع السجون بشكل عام ، واجراءات توفير الحماية اللازمة لها.

يشار إلى أنه تم اخلاء سبيل 25 شخصاً يوم امس الاثني ممن ينطبق عليهم القرار سابق الذكر من سجن معيتيقة ضمن اتفاق تم توقيعه بين منطقتي سوق الجمعة وتاجوراء ، ويراجع الرئاسي حالياً اجراءات الافراج عن آخرين.

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