بليحق : البرلمان حدد سقف زمني لاختيار مجلس رئاسي جديد

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن البرلمان استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني احميد حومة .

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس النواب عن بليحق قوله إن النواب ناقشوا “موضوع توحيد وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد” مضيفا ان الجلسة خلصت إلى تخويل رئيس لجنة الحوار الدكتور عبدالسلام نصية بالتواصل مع مجلس الدولة من أجل التوافق حول آلية اختيار سلطة تنفيذية جديدة، بحيث يجري اختيار مجلس رئاسي من رئيس ونائبين على أن يتم ذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ اليوم .

وأضاف بليحق ان البرلمان أقر إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ اليوم

وأكد بليحق أنه قد تم التأكيد على أن كل ما يتحدث به أعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام أو غيرها ، يكون بما أقره مجلس النواب داخل قبة البرلمان و غير ذلك يعتبر رأي شخصي لا يمثل مجلس النواب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا