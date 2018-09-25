داخلية الوفاق : تزيل أثار الدمار بعد انقشاع غبار المعارك

العنوان-طرابلس

طمأنت داخلية الوفاق في بيان لها اليوم الثلاثاء المواطنين بأنها كلفت الأجهزة الأمنية التابعة لها وبالتعاون مع الأجهزة العسكرية وشركة الخدمات العامة بحملة لإزالة آثار الدمار عن المناطق التي شهدت إشتباكات خلال الأيام الماضية والواقعة جنوب العاصمة طرابلس.

داخلية الوفاق أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على أن مديرية أمن طرابلس ستشرع غداً الأربعاء بفتح الطرقات وإزالة كافة العوائق منها ، داعيةً المواطنين للوقوف صفاً واحداً من أجل أن تعود مدينة طرابلس إلى الإستقرار والأمان والمساعدة على عودة النازحين من تلك المناطق إلى بيوتهم ومنازلهم أمنين مطمئنين.

كما قدمت الوزارة الشكر لكل من ساهم في دعم المصالحة ووقف إطلاق النار ورفع صوت العقل وتغليب لغة الحوار على صوت الحرب والإقتتال.

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