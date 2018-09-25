تطورات داخلية وخارجية على المشهد الليبي

تغييرات بالجملة طرأت على المشهد الليبي على الصعيدين الخارجي والداخلي، فبعد فشل جلساته السابقة ومماطلته وتأجيله للانعقاد، قام البرلمان بتعديل الإعلان الدستوري على أن يتم إحالته للمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحيث سيجرى الاستفتاء على الدستور خلال تسعين يوما.

في نفس الوقت تقريبا، كان هناك تطور آخر على الصعيد الدولي، ففرنسا التي كانت على علاقة سيئة مع إيطاليا بشأن الوضع في ليبيا، قررت أخيرا القبول بتأجيل الانتخابات بسبب الفوضى والأحداث الأخيرة في طرابلس، رغم أنها شددت في نفس الوقت على ضرورة بقاء الدفع من أجل الذهاب إلى الانتخابات.

وكانت الولايات المتحدة أيضًا إلى جانب الاتحاد الأوروبي يرون أن الانتخابات يجب أن تعقد في أسرع وقت ممكن، لكن بعد توفر الشروط الأمنية التي تساعدها على النجاح وإنهاء الأزمة السياسية بين الفرقاء.

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