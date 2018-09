المتوسط:

باشرت بلدية بنغازي في تنفيذ أعمال رصف التصدعات والتشققات وحفر بمادة الإسفلت (القطران) ذات مواصفات عالية الجودة ورش الطبقة اللاصقة من مادة)، وذلك من تقاطع الدائري الثالث مع شارع لبنان بمنطقة الوحيشي الى طريق العروبة (جزيرة سيدي يونس ) بإشراف مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بنغازي حيث قامت بتنفيذ العمل شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري وهى إحدى الشركات الوطنية.

وتأتي هذه الإعمال من ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي.

The post «بلدية بنغازي» تبدأ في أعمال رصف لشوارعها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية