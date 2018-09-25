داخلية الوفاق: شرعنا في تأمين طرابلس الكبرى

شرعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الثلاثاء، في وضع ترتيبات أمنية لتأمين طرابلس الكبرى بنشر الدوريات والتمركزات الأمنية داخل أحياء المدينة وشوارعها.

وأكدت الداخلية، في صفحتها الرسمية، أن الحالة الأمنية داخل العاصمة تسير بصورة طبيعية، داعية المواطنين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن والشرطة لتكتمل العملية الأمنية بطريقة صحيحة وقوية.

وطالبت وزارة الداخلية جميع منتسبي إدارة الأمن المركزي في منطقة صلاح الدين بضرورة مباشرة أعمالهم غدًا الأربعاء، متوعّدة من يتخلّف بالمساءلة القانونية.

ونبّهت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة الابتعاد عن خطاب الكراهية، وبث الشائعات والتحريض على الاقتتال، وتغليب مصلحة الوطن من خلال الدعوة للمصالحة والحوار البناء.

يذكر أن جنوب العاصمة طرابلس شهد هدوءا ملحوظا لإطلاق النار، وانسحاب القوات المتنازعة منها بعد شهر من الاشتباكات.

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