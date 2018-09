«أغنيوة الككلي» من أمام معسكر النقلية: العدو لاذ بالفرار والله أكبر

المتوسط: أحمد جمال

أعلنت قوة الردع و التدخل المشتركة «محور أبوسليم الكبرى»، في بيان، اقتحام مقر النقلية جنوب طرابلس، اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر، مؤكدة أن هذا هو «المعقل الأخير للمجموعات المعتدية والتي تهاجم مدينة طرابلس وتقصف الآمنين وهروبهم باتجاه قصر بن غشير وتركوا خلفهم ذخائرهم وسياراتهم» بحسب وصفهم.

واستعرض الحساب الرسمي لقوة الردع و التدخل المشتركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضمن البيان، مقطع مصور لقوة الردع وهم مدججين بالسلاح أما بوابة النقلية، حيث يظهر في مقدمتهم عبدالغني الككلي؛ آمر جهاز الأمن المركزي أبوسليم وهو يقول: «اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر من أمام بوابة النقلية والعدو لاذ بالفرار والله أكبر والله أكبر» وسط صيحات قوة الردع.

فيما أثنى الحساب الرسمي قوة الردع، على من وصفهم «الأبطال المرابطين» منذ شهر لحماية العاصمة وقاطنيها، لافتًا إلى أنهم «بذلوا جهودهم بل قدم البعض أرواحهم».

وختم البيان، مترحمًا على شهداء الواجب -حسبما ورد في نص البيان-، داعيًا الله بأن يشفي الجرحى، مذكرًا في الوقت نفسه بالتعليمات الصادرة بالمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة والمعاملة الحسنة لكل المواطنين بدون استثناء، قائلًا «فكلنا ليبيين ويكفي دماءً وفُرقة وهؤلاء المعتدين لايمثلون إلا أنفسهم فقط حفظ الله ليبيا آمنة مستقرة وأبعد عنها شرور الفتن» حسبما ورد في البيان.

