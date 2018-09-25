الإمداد الطبي في الحكومة المؤقتة يصرف مستلزمات طبية لعدد من المرافق الصحية

بنغازي 25 سبتمبر 2018 (وال) – قال المسؤول الإعلامي في جهاز الإمداد الطبي في الحكومة الليبية المؤقتة هاني العريبي إن إدارة الجهاز صرفت اليم الثلاثاء شحنة مستلزمات طبية و محاليل إلى مستشفى ترهونة العام.

وأضاف العريبي أن الإدارة قامت أيضًا بصرف حقن الأورام gemzar، وأدوية تخصصية إلى مركز طبرق الطبي.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أنه تم صرف مواد تشغيل معامل إلى مركز بنغازي الطبي، و مستشفى الصدرية الكويفية.

وأكد العريبي أنه تم الصرف لمستشفى المرج التعليمي، و عيادة سيدي حسين لمرضى السكري و صرف شحنة دواء أورام gemzar إلى مركز سبها للأورام.

ولفت المسؤول الإعلامي إلى أنه تم صرف شحنات أنسولين إلى كل من الخدمات الصحية سبها والخدمات الصحية الحفرة و الخدمات الصحية تمسه.(وال – بنغازي) ر ع / أ د

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