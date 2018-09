لجان المصالحة تطالب بدعم قوة فض النزاع في طرابلس

المتوسط:

طالبت لجان المصالحة بالمنطقة الغربية بضرورة الإسراع في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، إضافة إلى ما جاء في وثيقة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها المجلس الرئاسي مؤخرا.

وأكدت اللجان في اجتماع لها في مدينة الزنتان على ضرورة دعم قوة فض النزاع للفصل بين المتقاتلين وبسط الأمن داخل العاصمة طرابلس، إضافة للعمل على دعم ومعالجة مشاكل واحتياجات النازحين بأسرع وقت ممكن ومطالبة المجلس الرئاسي بالوفاء بالتزاماته.

