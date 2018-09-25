غرفة اتصالات العاصمة.. الملاذ الأخير للعالقين

قامت عدسة “218” بزيارة غرفة اتصالات العاصمة والتي تستقبل كل بلاغات الطوارئ والاستفسارات العاجلة من مواطني طرابلس الكبرى.

ولطالما كانت غرفة عمليات اتصالات العاصمة الملاذ الأخير للعالقين وسط الاشتباكات التي تدور رحاها بين الفترة والأخرى في طرابلس.

وخصصت الغرفة خلال الاشتباكات الأخيرة رقم 14/15 للاتصال المجاني لكنها رغم حجم الخدمة التي تقدمها لمساعدة المواطنين إلا أنها لم تخلُ من مشاكل إدارية أثّرت في عملها.

ويوجد في الغرفة شبان تطوعوا لتضميد جراح المدنيين عبر التنسيق بين المواطن والجهات الأمنية.

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