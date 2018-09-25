آلية اختيار سلطة تنفيذية جديدة

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن جلسة اليوم التي كانت برئاسة المستشار عقيلة صالح والنائب الثاني حميد حومة ناقشت توحيد وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، وخلصت إلى تخويل رئيس لجنة الحوار عبدالسلام نصية للتواصل مع مجلس الدولة الاستشاري للاتفاق حول آلية اختيار مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ اليوم .
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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