صور متداولة لإزالة الحواجز والسواتر الترابية من أمام مطار معيتيقة

طرابلس-العنوان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في طرابلس اليوم الثلاثاء صورا لإزالة الحواجز والسواتر الترابية من طريق الشط المارة من أمام مطار معيتيقة.

وكانت مصلحة المطارات في طرابلس قد أعلنت مساء اليوم استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة يوم غد الأربعاء، وذلك بعد توقفها جراء بعد سقوط صاروخ بمحيط المطار يوم 12 سبتمبر دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

من جهتها طمأنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء المواطنين بأنها كلفت الأجهزة الأمنية التابعة لها وبالتعاون مع الأجهزة العسكرية وشركة الخدمات العامة بحملة لإزالة آثار الدمار عن المناطق التي شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية.

وأكدت أن مديرية أمن طرابلس ستشرع غداً الأربعاء بفتح الطرقات وإزالة كافة العوائق منها، حيث دعت المواطنين للوقوف صفًا واحدًا من لأجل عودة الاستقرار إلى العاصمة.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية