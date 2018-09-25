الداخلية تُحذر أهالي طرابلس من الأجسام المشبوهة

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كافة الأهالي العائدين إلى منازلهم في طرابلس، بضرورة التبليغ عن الأجسام المشبوهة وعدم الاقتراب منها أو لمسها، وسرعة التبليغ عنها، حفاظا على سلامتهم.
وطالبت الوزارة في بيان كافة الأهالي أخذ الحيطة والحذر، وعدم التهاون، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي جسم مشبوه عبر الأرقام التالية:
هيئة السلامة الوطنية 0214773802
هيئة السلامة الوطنية 0214775557
مديرية أمن طرابلس 0214631807
مديرية أمن طرابلس 0214631808
مديرية أمن طرابلس 0214631809
غرفة العمليات بمديرية أمن طرابلس 193
غرفة العمليات بهيئة السلامة الوطنية 190
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