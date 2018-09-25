الداخلية تُحذر أهالي طرابلس من الأجسام المشبوهة

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كافة الأهالي العائدين إلى منازلهم في طرابلس، بضرورة التبليغ عن الأجسام المشبوهة وعدم الاقتراب منها أو لمسها، وسرعة التبليغ عنها، حفاظا على سلامتهم.

وطالبت الوزارة في بيان كافة الأهالي أخذ الحيطة والحذر، وعدم التهاون، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي جسم مشبوه عبر الأرقام التالية:

هيئة السلامة الوطنية 0214773802

هيئة السلامة الوطنية 0214775557

مديرية أمن طرابلس 0214631807

مديرية أمن طرابلس 0214631808

مديرية أمن طرابلس 0214631809

غرفة العمليات بمديرية أمن طرابلس 193

غرفة العمليات بهيئة السلامة الوطنية 190

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