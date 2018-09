مستشفى غريان تحتفل بافتتاح قسم النساء والولادة.. وتكرم 14 مسئولا

المتوسط

افتتح، اليوم الثلاثاء، المدير العام لمستشفى غريان التعليمي الدكتور عبدالسلام محمد الشبعاني، قـــسم النساء والولادة، بحضور عدد من القيادات الطبية والتنفيذية والرقابية بالمدينة.

وتوجه المدير العام للمستشفى، خلال كلمته بحفل الافتتاح، بالشكر لكل من قدّم يد العون من المسؤولين بالبلدية، ورجال أعمال من أبناء المدينة غريان، وما قدموه من مجهودات للنهوض بخدمات المستشفى وجعلها في المستوى المطلوب.

وكرم مدير المستشفى، خلال الحفل عددا من الشخصيات، وهم أحمد إبراهيم غومة رئيس جامعة غريان، ومراد عمار مراقب خدمات المالية، ويوسف قدمور عضو المجلس البلدي، والدكتور خميس مبروك عمر عميد كلية الطب البشري، وموحي الدين بعيج إدارة فرع الجمهورية، وأيمن حمودة بإدارة منطقة الجبل الغربي.

وشملت قائمة المكرمين أبوبكر مبروك مفتاح مدير فرع ديوان المحاسبة، والبهلول بركات ديوان المحاسبة غريا ن، وخيري بيوض مدير هيئة الرقابة الادارية، سليمان العجيلي التركي عضو هيئة الرقابة الادارية، علي العجيلي التركي رئيس مدرية امن غريان، وعلي دياب مدير شؤون الادارية، والطاهر الشنباشي مدير إدارة خدمات الطبية، وداد زايد رئيسة هيئة التمريض المستشفى التعليمي غريان.

