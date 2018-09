وزير «تعليم الوفاق» يتابع سير إجراءات علاوة الحصة للمعلمين والميزانيات التشغيلية للمدارس

المتوسط:

تابع وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور “عثمان عبد الجليل” خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام ” عادل جمعة” ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة “مصطفى حمزة” ومديري مكتبي المراجعة وضمان الشفافية ومكافحة الفساد والمراقب المالي ومساعده، سير الإجراءات الإدارية والمالية بالوزارة لاسيما إجراءات علاوة الحصة للمعلمين والميزانيات التشغيلية للمدارس.

وأكد عبد الجليل خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، على ضرورة الإسراع في إتمام إجراءات علاوة الحصة للمعلمين وإعطائها الأولوية القصوى وإحالتها على وجه السرعة إلى وزارة المالية للصرف، مشددا على ضرورة العمل كذلك على إنجاز الميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية، مبرزا أهمية تجهيزها مع بداية العام الدراسي الجديد ،مشيرا الى أنه بواسطة هذه الميزانية تستطيع كل مدرسة انطلاقا من بداية الدراسة تسيير العمل داخلها وتوفير كافة احتياجاتها ومتطلباتها اليومية.

