النائب «أبو بكر سعيد»: مجلس النواب أحال «الدستور» إلى مفوضية الانتخابات

قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، إن المجلس أقر إحالة قانون الاستفتاء على الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات في جلسة التي عقدت أمس الثلاثاء.

وأكد سعيد، في تصريحات صحافية، أن تحديد يوم الاستفتاء على الدستور من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات في غضون 30 يومًا من إحالة القانون إليها.

وأوضح سعيد، أن المادة 6 من قانون الاستفتاء الخاصة بتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية المخالفة للإعلان الدستوري حُصنت بتوقيع أكثر من 120 عضوًا.

