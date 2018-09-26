رواد الخير في غدامس يطلقون حملة لتنظيف المدينة

أطلق فريق رواد الخير للعمل التطوعي بمدينة غدامس، حملة جديدة تهدف إلى تنظيف حدائق المدينة، بمشاركة أهالي المدينة، في خطوة لاستغلال وقت الفراغ وترسيخ العمل التطوعي.

وأوضح عبدالله مسعود موسى، قائد فريق رواد الخير للعمل التطوعي، لـ218، أن الحملة ستشمل حديقة حي السلام بالمدينة، التي تعتبر الحديقة الوحيدة الموجودة في غدامس، إضافة إلى الأحياء الأخرى بالمدينة وكل الأماكن التي تحتاج إلى تنظيفها.

وأضاف أن الحملة انطلقت مع النواة الجديدة لفريق روّاد الخير، المتطوعين الجُدد، واصفًا الحملة بأنها كانت رائعة لأن أهالي المدينة تشاركوا مع الفريق لتنظيف المدنية في إخراجها في صورة لائقة وحضارية.

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