«حماية طرابلس»: عصابة من «الزنتان» اقتحمت شركة النقل الجوي

ذكرت قوة حماية طرابلس، هوية المقتحمين لمقر شركة النقل البحري في منطقة السياحية بالعاصمة طرابلس.

وأكدت القوة، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”،أمس الثلاثاء، أن المقتحمين هم عصابة تنتمي لقبيلة الزنتان، مؤكدة أن كاميرا المقر قامت برصدهم أثناء محاولات اعتدائهم على الموظفين.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، أكدت في بيان لها اليوم الثلاثاء، تعرضها إلى إقتحام من قبل أفراد مسلحين لم تكشف عن هوياتهم أو تبعياتهم قالت إنهم دخلوا عنوة إلى مقر الشركة بحي الوحدة العربية في حي أبو نواس غربي العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن عملية الإقتحام ترتب عليه ترهيب العاملين بالإدارة وتعطيل سير العمل وخلق حالة من الإرباك في كافة مرافق الشركة بالداخل والخارج.

