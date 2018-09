«داخلية الوفاق» تعلن حالة التأهب الأمني في العاصمة طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، حالة التأهب الأمني في كافة مناطق العاصمة طرابلس.

وبحسب الوزارة، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، اليوم الأربعاء، فإنها قامت، منذ أمس الثلاثاء، بنشر عدد من دوريات قوة غرفة تأمين العاصمة، رفقة دوريات من الإدارة العامة للأمن المركزي بغرض تأمين العاصمة.

وأفادت الوزارة، بأن ذلك يأتي في إطار المجاهرة بالأمن داخل العاصمة، مشددة على أن الأمن مسؤولية تقع على كافة منتسبي وزارة الداخلية

ومن جانبها أهابت الإدارة العامة للأمن المركزي بالوزارة، جميع منتسبي الإدارة الكائنة بمنطقة صلاح الدين بضرورة مباشرة أعمالهم بمقر الإدارة إبتداءً من اليوم الأربعاء، منوهة بأن من يتخلف عن ذلك يتحمل المسألة القانونية حيال ذلك.

