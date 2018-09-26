شرطيان يقتلان مهاجر مصري من أجل المال

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن البحث الجنائي طبرق اليوم عن مقتل مهاجر غير شرعي مصري الجنسية دخل ليبيا، بدون إجراءات يرافقه مهاجر مصري أخر .

وأوضح البحث أن المهاجرين استقلوا سيارة أجرة من امساعد باتجاه طبرق مقابل مبلغ مالي وقدره 5000 دينار ليبي .

وذكر المكتب الإعلامي للبحث أن السائق الليبي ومرافقه الذي يحمل بندقية كلاشن كوف، قاموا بمحاولة الاعتداء على المصريان عند مدخل طبرق الغربي، فغير السائق اتجاهه، فقام أحد المصريين بالقفز من السيارة تاركاً المجني عليه داخلها، والذي تعرض للضرب على رأسه بآلة حادة، وقاموا برميه ولاذوا بالفرار .

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم الاتصال بشقيق المجني عليه، والمهاجر الناجي، وتم عرض بعض الصور عليهما فتعرف على أحد الجناة الذي قبض عليه، والذي اعترف على زميله، وهما شرطيان تابعان لمديرية أمن أمساعد وكانا في حالة سكر

وقد نقل ذوي المجني عليه المصاب أحمد زايط زايط إلى مصر لتلقي العلاج فيها، والذي توفي بعد مغادرته الحدود الليبية متأثراً بإصابته .

وتمت إحالة الجناة إلى النيابة العامة بعد التحقيق معهما واعترافهما بالكامل بتفاصيل الجريمة .

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