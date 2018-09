إخماد حريق بمعسكر النقلية

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس، عن إخماد حريق بهنجر داخل معسكر النقلية بمنطقة طريق المطار.



ووجه الحساب الرسمي لهيئة السلامة الوطنية على فيس بوك، الشكر لقسم الإطفاء بشركة البريقة على دعمه لفرق الإطفاء بالهيئة.



جدير الذكر، أن قوة الردع و التدخل المشتركة «محور أبوسليم الكبرى»، كانت قد أعلنت صباح امس الثلاثاء، في بيان، اقتحام مقر النقلية جنوب طرابلس، مؤكدة أن هذا هو «المعقل الأخير للمجموعات المعتدية والتي تهاجم مدينة طرابلس وتقصف الآمنين وهروبهم باتجاه قصر بن غشير وتركوا خلفهم ذخائرهم وسياراتهم» بحسب وصفهم.



وكان الحساب الرسمي لقوة الردع والتدخل المشتركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد استعرض ضمن البيان، مقطع مصور لقوة الردع وهم مدججين بالسلاح أما بوابة النقلية، حيث يظهر في مقدمتهم عبدالغني الككلي؛ آمر جهاز الأمن المركزي أبوسليم وهو يقول: «اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر من أمام بوابة النقلية والعدو لاذ بالفرار والله أكبر والله أكبر» وسط صيحات قوة الردع.

