أكد لواء كتائب المحجوب «شهداء زاوية المحجوب» -التابع للمجلس العسكري مصراتة- في بيان رسمي، انشغاله البالغ بالأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الأيام الماضية، معبرًا عن عدم ارتياحه للجوء الأطراف المتصارعة إلى استعمال «الأسلحة الفتاكة والمتطورة» واستهداف المواطنين الأبرياء. على حد وصف البيان.



وطالب لواء المحجوب -في البيان الذي تحصلت المتوسط على نسخة منه، والذي صدر مساء أمس الثلاثاء،- المجلس الرئاسي بتحمل مسؤوليته والتحقق من مصادر هذه الأسلحة والعمل على إدانة مجلس الأمن للدولة التي سمحت بتوريد هذه الأسلحة إلى أطراف الصراع.



وأشار اللواء، في ختام البيان إلى أنه يرى أن الوصول إلى وقف إطلاق النار يجب أن يتولد عنه سلام واستقرار دائمين ضرورة أن يتفق الفاعلين السياسيين على مشروع وطني يقوم على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تعرفها البلاد، بطريقة نزيهة تؤسس للمستقبل وتضمن وحدة البلاد وأمنها و أمانها واستقرارها، وبناء مؤسسات الدولة في ظل نظام ديمقراطي قائم على التداول السلمي للسلطة، موضحًا أنه لن يسمح بأن تنزلق ليبيا في دوامة جديدة من العنف.



وتعهد لواء المحجوب -بحسب نص البيان- بأنه سوف يقوم بما تفرضه الروح الوطنية والمسؤولية التاريخية أمام الله والوطن.

The post «لواء المحجوب» يطالب «الرئاسي» بالتحقيق في مصدر الأسلحة بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية