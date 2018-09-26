خطة أمنية لقسم النجدة جالو لمكافحة الظواهر السلبية بالمدينة

جالو 25 سبتمبر 2018 (وال) – يُواصل جُنود قسم النّجدة التابع لمديرية أمن جالو الخطة أمنية التي بدأت قبل أيام بهدف مكافحة الظواهر السلبية المنتشرة في البلدية.

وقال مصدر أمني من القسم إن الحملة تستهدف «إغلاق مطاعم ومحال العمالة الوافدة التي انتشر فيها بيع الحبوب المهلوسة والخمر وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بداخلها»، إضافة إلى إزالة الزجاج المعتم من السيارات.

وأضاف المصدر أن الحملة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة لايحملون أوراق رسمية، مشيرًا إلى أنهم عثروا بحوزة عدد منهم على «حجابات وأسلحة بيضاء».

وطالب المصدر الأمني من أهالي بلدية جالو بضرورة تقديم العون والمساندة للأجهزة الأمنية والإبلاغ عن كافة الخروقات الأمنية والظّواهر الهدّامة التي تؤثر سلبًا على الشباب خاصة والبلدية بصفة عامة.(وال – جالو) س ي/ أ د

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