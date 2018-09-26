ننشر النص الكامل لإتفاق الصلح بين طرابلس وترهونة والشروط الـ6 لتثبيت وقف إطلاق النار

ليبيا – ضمت منطقة القويعة فى القره بولي شرقي طرابلس إجتماعاً إستمر حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء بين أعيان وحكماء مدينتي ترهونة وطرابلس لتوقيع ميثاق للصلح بين الجانبين .

وحضر الاجتماع عدد من أعيان قبائل المنطقة الغربية ووقعوا عليه كضامنين للأطراف الرئيسية الا وهي مجلس قبائل ترهونة يمثله الشيخ صالح الفاندي والمجلس الاعلى للمصالحة طرابلس الكبرى برئاسة الصيد علي قدور .

وتحصلت صحيفة المرصد على نسخة نهائية وموقعة من الميثاق وقد تركز على 6 بنود رئيسية كانت حرفياً كالتالي :

محضر اتفاق

استناداً على الاجتماع الذي تم مساء الجمعة الحادي عشر من شهر محرم 1440 هـ الموافق 21 سبتمبر 2018 في بلدية القره بوللى بمنطقة القويعة وبحضور ممثلين عن مدينة طرابلس وترهونة وهم :

الطرف الأول عن مدينة ترهونة :

1- الحاج صالح سالم الفاندي

2 – عبدالرحيم محمد علي

3 – إدريس على صالح العامري

الطرف الثاني عن مدينة طرابلس

1 – الصيد إبراهيم قدور.

2- الحاج مفتاح مسعود العربي.

3الحاج نور الدين صالح الدالي

4 – الحاج رياض صالح السريف

وبحضور كل من : –

1ـ الأستاذ أبوبكر مفتاح العباني

2 – محمد السائح البوسيفي

3 ـ العميد محمد علي البكوش

وبرعاية السيد وزير الداخلية العميد عبد السلام مصطفى عاشور.

وبعد مناقشات مستفيضة خلصت إلى الأتي :

1 – تثبيت وقف إطلاق النار المتفق عليه حسب اتفاق الزاوية ، ويصدر بذلك بيان عن السيد وزير الداخلية يتبعه بيان من مدينة ترهونة يؤكد الالتزام بوقف إطلاق النار، وإصدار بيان من مدينة طرابلس يؤكد وقف إطلاق النار.

2 تم الاتفاق على تواصل وفد ترهونة بآمر لواء الصمود السيد صلاح بادي ، في إطار الاتفاق الكامل على وقف إطلاق النار ، كما يتواصل وفد طرابلس مع عبد الغني الككلي وإلزامه بوقفإطلاق النار .

3 – أكد الحاضرون جميعاً على ضرورة الالتزام بعدم القبض والخطف على الهوية ، والتعرض للمتلكات الخاصة ، والالتزام بنشر خطاب التهدنة والتسامح والإصلاح ، ونبذ صفحات التواصل المحرضة على الفتنة .

4 – يتولى السيد وزير الداخلية تشكيل قوة من مديريات الأمن من طرابلس وترهونة وقصر بن غشير ، وبمشاركة ضباط شرطيين من المنطقة الغربية المنتمين للداخلية قبل سنة 2011 و توكل لهذه المديريات والقوة المشتركة مهام تأمين منطقة جنوب طرابلس ( من صلاح الدين الى قصر بن فشير ) والمؤسسات التي بها، وذلك بالتنسيق مع أمر المنطقة العسكرية طرابلس.

5 – يتولى وفد من رجال المصالحة والأعيان الذين شاركوا في عملية المصالحة ووقف إطلاق النار بالدخول الى مناطق الاشتباكات مع القوة المشكلة من وزارة الداخلية بالإشراف على عملية انسحاب الأطراف ورجوعها لمقراتها وإزالة السواتر والعوائق ومخلفات الاشتباكات ، مع الإشارة إلى ضرورة التنسيق مع أمر المنطقة العسكرية طرابلس في هذا الشان.

6 – يتم تشكيل لجنة من رجال المصالحة بقرار من السيد وزير الداخلية للتواصل وتفعيل عمل لجنة الترتيبات الأمنية ومتابعة تنفيذ مخرجاتها.

المرصد – خاص

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