العميد سالم ماضي يُعلن عن قوة أمنية لحماية الواحات

أعلن العميد سالم ماضي آمر غرفة عمليات الدائرة الرابعة أجدابيا الواحات، أن وزارة الداخلية كلفت قوة حماية الواحات جالو وأوجلة واجخرة، إضافة إلى المساندة لمدريات الأمن لفرض الأمن والاستقرار.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع العميد، مع عميد بلدية جالو وأعيان ومشايخ قبيلة المجابرة، أشار فيه إلى أن القوة المُكلّفة ستُحارب كافة الظواهر السلبية وأهمها مكافحة الهجرة الغير القانونية التي تستخدم هذه المناطق ملجأ لها في التزود بالوقود والمواد التموينية و تمتهن الحرابة وتهريب في الجنوب.

وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة أعيان المجابرة بجالو والفعليات الشبابية، وزارة الداخلية بضرورة فرض الأمن ونشر الدوريات المكثفة، مؤكدين أنهم سيدعمون الجهات الأمنية بالمناطق التي تحتاج إلى تعزيز الأمن.

وعانت مدن الواحات في الفترات السابقة، من خروقات أمنية بسبب ضعف الإمكانيات الموجودة لمديريات الأمن بمناطقها.

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