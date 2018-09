«السراج» يعتمد ﻻئحة الإيفاد المقدمة من وزارة التعليم

اعتمد رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس الماضي، لائحة الايفاد الجديدة التي طرحتها لجان فنية متخصصة بوزارة التعليم، وذلك وفقا للقرار رقم 1310 للعام الجاري.

وأفاد مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، محمد العتوق، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، بأن هذه اللائحة تعد خطوة إصلاحية جديدة من أجل بلورة رؤية الوزارة في تنظيم ملف الايفاد ومعالجة كافة السلبيات التي صاحبته وأهمها عدم شمولية اللائحة السابقة لكافة التفاصيل الفنية والادارية والقانونية ذات العلاقة.

وأوضح العتوق، أن اللائحة باتت تتضمن اقتصار الإيفاد على من لديه قبول من (300) جامعة او تخصص حسب التصنيف العالمي للجامعات والذي سيحقق عدالة اجتماعية و التي من شأنها إعطاء الفرصة المتساوية لكل أبناء الوطن دون تمييز، مضيفا بأن اللائحة تشمل أيضا اعادة تصنيف المناطق الدراسية وفقا لجغرافية الجامعات والأقسام المعتمدة من الوزارة والذي انعكس عليه جدول المنح المعتمدة باللائحة الجديدة.

نـــــص القرار

