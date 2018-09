شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في الموعد المتفق عليه بين الأطراف الليبية باتفاق باريس قبل العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الجامعةالعربية والاتحاد الأفريقى لإعادة تعبئة مؤسسات الدولة حسب تعبيره .

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال كلمته،بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، إن الانتخابات هى الحل الرئيس وراء إيقاف تطورات الأحداث الدامية فى ليبيا و التي تمنح المليشيات والمهربين المساحة الكافية من أجل زعزعة استقرار البلاد .

The post الرئيس الفرنسي من نيويورك : «الانتخابات» وراء حل الميليشيات في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية