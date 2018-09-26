لوحة تُراثية عريقة تُهديها صبراتة لأهالي غدامس

احيت مدينة غدامس زفاف أحد شباب المدينة بطريقة تقليدية كان العنصر الأساس فيها عروض الخيل من خلال زيارة أحد “العقود” من مدينة صبراتة .

وأوضح أحد المشاركين في العروض، الفارس عبدالغني القصري من صبراتة لـ218، أن الهدف من حضورنا، هو مشاركة أخوتنا في مدينة غدامس أفراحها، مضيفا أنهم لاقوا ضيافة كريمة من أهل المدينة، الذين استقبلوهم بالترحاب والأهازيج، لحظة وصولهم.

وأضاف القصري، أننا نعمل على إحياء التراث الشعبي من خلال هذه العروض، في مدينة الآثار والتراث العريقة.

وامتزاج الحضارة مع الاصالة والتراث في المدينة العريقة كان له رونقه والتحام الحضور والاحتفاء بالفرسان الوافدين، جسد صورة من الترابط بين أبناء المجتمع الليبي.

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