«البراق» تحدد موعد استئناف رحلاتها بمطار معيتيقة

تستأنف شركة البراق للنقل الجوي،رحلاتها الداخلية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضحت الشركة، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” ،أمس الثلاثاء، أنها ستستأنف رحلاتها الدولية فقط بمطار معيتيقة اعتبارا من غدا الخميس.

جدير بالذكر أن مطار معيتيقة أعلن عودة حركة الملاحة الجوية به ، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي في طرابلس ، أمس الثلاثاء صورا لإزالة الحواجز والسواتر الترابية من طريق الشط المارة من أمام مطار معيتيقة.

