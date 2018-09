ميثاق الصلح بين «طرابلس» و«ترهونة» يضع 6 شروط لوقف إطلاق النار

توصل عدد من أعيان قبائل المنطقة الغربية كضامنين للأطراف الرئيسية الا وهي مجلس قبائل ترهونة يمثله الشيخ صالح الفاندي، والمجلس الاعلى للمصالحة طرابلس الكبرى برئاسة الصيد علي قدور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في منطقة القويعة فى القره بولي شرقي طرابلس، -توصلا – إلى ميثاق للصلح بين الجانبين .

وشمل الميثاق، الذي تحصلت «المتوسط» على نسخة أصلية منه، على 6 بنود أساسية للحفاظ على استقرار العاصمة ممهورة بتوقيع عدد من الممثلين من الجانبين.

وجاءت أولى تلك البنود، في تثبيت وقف إطلاق النار المتفق عليه حسب اتفاق الزاوية ، ويصدر بذلك بيان عن السيد وزير الداخلية يتبعه بيان من مدينة ترهونة يؤكد الالتزام بوقف إطلاق النار، وإصدار بيان من مدينة طرابلس يؤكد وقف إطلاق النار.

واتفق الطرفان، أيضا على تواصل وفد ترهونة بآمر لواء الصمود صلاح بادي و واصل وفد طرابلس مع عبد الغني الككلي ، وإلزامها بوقف إطلاق النار .

و أكد الحاضرون جميعاً على ضرورة الالتزام بعدم القبض والخطف على الهوية ، والتعرض للممتلكات الخاصة ، والالتزام بنشر خطاب التهدئة والتسامح والإصلاح ، ونبذ صفحات التواصل المحرضة على الفتنة .

وطالب الطرفان، وزير الداخلية بتشكيل قوة من مديريات الأمن من طرابلس وترهونة وقصر بن غشير ، وبمشاركة ضباط شرطيين من المنطقة الغربية المنتمين للداخلية قبل سنة 2011 و توكل لهذه المديريات والقوة المشتركة مهام تأمين منطقة جنوب طرابلس ( من صلاح الدين الى قصر بن فشير ) والمؤسسات التي بها، وذلك بالتنسيق مع أمر المنطقة العسكرية طرابلس.

وناشد الطرفان، بتشكيل لجنة من رجال المصالحة بقرار من وزير الداخلية للتواصل وتفعيل عمل لجنة الترتيبات الأمنية ومتابعة تنفيذ مخرجاتها.

ودعا الطرفان، وفد من رجال المصالحة والأعيان الذين شاركوا في عملية المصالحة ووقف إطلاق النار بالدخول الى مناطق الاشتباكات مع القوة المشكلة من وزارة الداخلية بالإشراف على عملية انسحاب الأطراف ورجوعها لمقراتها وإزالة السواتر والعوائق ومخلفات الاشتباكات ، مع الإشارة إلى ضرورة التنسيق مع أمر المنطقة العسكرية طرابلس في هذا الشأن.

الموقعون على ميثاق الاتفاق

الطرف الأول عن مدينة ترهونة :

1- الحاج صالح سالم الفاندي

2 – عبدالرحيم محمد علي

3 – إدريس على صالح العامري

الطرف الثاني عن مدينة طرابلس

1 – الصيد إبراهيم قدور.

2- الحاج مفتاح مسعود العربي.

3-الحاج نور الدين صالح الدالي

4 – الحاج رياض صالح السريف

وبحضور كل من : –

1ـ الأستاذ أبوبكر مفتاح العباني

2 – محمد السائح البوسيفي

3 ـ العميد محمد علي البكوش

وبرعاية السيد وزير الداخلية العميد عبد السلام مصطفى عاشور.

نص الاتفاق

